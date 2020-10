Flick „happy“ : Last-Minute-Bayern schlagen auf Transfermarkt zu

München Vier Tore von „Lebensversicherung“ Lewandowski, vier Neue für Hansi Flick: Ex-Bayer Costa ist zurück, der frühere Neymar-Kollege Choupo-Moting, U21-Europameister Roca und der Franzose Sarr sind neu. Flick plant den Neustart. Ein Talent wechselt schnell noch.

Ungewöhnlich für die Bayern war in herausfordernden Corona-Zeiten auch das Agieren auf dem Transfermarkt. Erfolgreiche Verpflichtungen auf den letzten Drücker wie die von Mark van Bommel (2006), Arjen Robben (2009), Javi Martínez (2012), Xabi Alonso (2014) oder Kingsley Coman (2015) gab es zwar immer wieder. Doch eine Vielzahl an Last-Minute-Deals wie in diesem Jahr ist neu.

Der Brasilianer Costa, der damals für 40 Millionen Euro nach Turin wechselte, ist wie einst hinter Robben und Franck Ribéry bei Bayern für ein Jahr als Leihspieler wieder als Flügel-Ersatz vorgesehen. Allerdings ist er nach dem wieder nicht geglückten Wechsel von Callum Hudson-Odoi (FC Chelsea) nicht die Top-Lösung. Costa wurde einst von Uli Hoeneß als „ziemlicher Söldner“ bezeichnet. Er selbst denkt an eine „wunderbare Zeit“ zurück - und will „wieder Titel erreichen“.

Die Neuzugänge will Flick möglichst schnell integrieren. Das Debüt lockt am 15. Oktober in der verlegten ersten Pokalrunde gegen Fünftligist 1. FC Düren, zwei Tage später folgt das Ligaspiel bei Arminia Bielefeld. Beim Champions-League-Auftakt am 21. Oktober gegen Atlético Madrid sind die Bayern dann ungleich härter gefordert.