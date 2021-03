Corona-Krise : Lauterbach: Zuschauer-Rückkehr „nicht realistisch“

Karl Lauterbach glaubt nicht mehr an eine Zuschauer-Rückkehr in dieser Saison. Foto: Michael Kappeler/dpa

Leipzig Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich skeptisch zu einer Zuschauerrückkehr im Sport in dieser Saison geäußert.

„Es ist nicht realistisch, dass das in dieser Saison möglich sein wird. Wir werden weder ausreichend Testkapazitäten noch ein Logistikkonzept haben, dass den Besuch von Sportveranstaltungen möglich macht“, sagte der 58-Jährige der ARD-„Sportschau“. Er halte es für denkbar, Zuschauer an jenen Tagen zu Sportveranstaltungen zu lassen, an denen sie negativ getestet worden sind. Tests direkt vor Stadien „halte ich für undurchführbar“, betonte Lauterbach.