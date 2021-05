Nach Rassismusäußerungen : Lehmanns Jugendverein erteilt dem Ex-Nationalspieler Hausverbot

Hatte sich rassistisch geäußert: Jens Lehmann. Foto: Sven Hoppe/dpa

Berlin Nach seiner rassistischen Nachricht an Ex-Fußball-Profi Dennis Aogo hat Jens Lehmann Hausverbot beim Heisinger SV bekommen. Der Heisinger SV ist der Jugendverein des Ex-Nationalspielers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jens Lehmanns Jugendverein hat dem Ex-Nationalspieler nach dessen rassistischer Nachricht an den ehemaligen Fußball-Profi Dennis Aogo Hausverbot erteilt.

„Und nur für den Fall, dass Jens Lehmann das hier wider Erwarten lesen sollte: Auch wenn Du Dich in den letzten 40 Jahren keine dreimal hast sehen lassen und Dir das wahrscheinlich völlig egal ist: Du hast Hausverbot!“, schrieb Peter Küpperfahrenberg, Vorsitzender des Heisinger SV, auf der Facebookseite des Essener Bezirksligisten.

Liebe Heisinger Fußballfreundinnen und -freunde, viele werden es mitbekommen haben. Unser bekanntester (ehem.) Spieler,... Gepostet von Heisinger SV 52/96 e.V. am Mittwoch, 5. Mai 2021

Lehmann spielte in der Jugend von 1975 bis 1978 für den Club. Küpperfahrenberg mahnte in seinem Beitrag zugleich an, dass „der von uns allen so geliebte Fußball nach meiner Erfahrung anfällig für einige Grundübel der Zivilisation“ sei: „Dazu gehören insbesondere Rassismus und Homophobie. Wir müssen aufpassen, wir müssen wachsam sein, wir dürfen das niemals tolerieren, wir müssen einschreiten, wir müssen Courage zeigen. Das ist in der Vergangenheit viel zu wenig geschehen.“

Schon zu seiner aktiven Zeit als Jugendfußballer sei viel zu wenig gegen rassistische Aktivitäten unternommen worden. Er schließe sich „ausdrücklich“ ein. „Es fehlte (mir und anderen) an Mut, an Courage und an Anstand. Rechtsradikale und extremistische Haltungen wurden widerspruchslos hingenommen. Das habe ich auch in meiner weiteren Jugendfußballerzeit bei anderen Vereinen kennengelernt“, schrieb Küpperfahrenberg. Der Heisinger SV sei „für alle offen, wir wollen für Toleranz und Miteinander stehen. Ich freue mich, wenn ein jeder auf unserer Anlage dies beherzigt und eingreift, sollte es zu solchen Vorfällen kommen.“

Lehmann (51) hatte in einer WhatsApp-Nachricht an Aogo geschrieben: „Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“ Versehen war der Satz mit einem Lach-Smiley vor dem Fragezeichen. Sky-Experte Aogo (34) hatte einen Screenshot der Nachricht bei Instagram Story veröffentlicht. Später nahm er Lehmanns Entschuldigung an.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-487041/2

(dpa)