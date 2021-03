24. Spieltag : Leipzig meisterhaft: Sieg in Freiburg, aber Bayern kontert

Leipzig meisterhaft: Sieg in Freiburg, aber Bayern kontert

Freiburg RB Leipzig präsentiert sich beim 3:0 in Freiburg wie eine Meistermannschaft. Durch den sechsten Leipziger Bundesliga-Sieg in Serie bleibt das Titel-Duell mit den Bayern spannend.

Für Christian Streich ist die Sache klar: In dieser Form wird RB Leipzig dem FC Bayern München bis zum Ende ein hochspannendes Titelrennen liefern.

Christopher Nkunku (41. Minute), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (79.) sorgten mit ihren Toren für den sechsten Leipziger Liga-Sieg in Serie. Zwischenzeitlich übernahm RB dadurch sogar die Tabellenführung, doch der FC Bayern München konterte im Topspiel gegen Borussia Dortmund mit einem 4:2-Erfolg und stellte den Zwei-Punkte-Vorsprung wieder her. Während der Partie sollten die Leipziger im Flugzeug zurück in die Heimat sitzen.