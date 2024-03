Champions-League-Aus Leipziger wütend auf Schiedsrichter: „Ist eine Rote Karte“

Sein Leipziger Amtskollege Marco Rose schläft vor und nach Spielen ohnehin meistens gut. Doch am knapp verpassten Weiterkommen dürfte er noch ein wenig knabbern. Man habe Real „ein Stück weit am Haken“ gehabt, befand Rose. Henrichs meinte, dass man mit ein paar Tagen Abstand sehen werde, „was wir hier in diesem Stadion, bei der größten Mannschaft der Welt geleistet haben“.