5:0 gegen Werder Bremen Bayer Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Fußballmeister

Schon vor der Partie war die 170.000-Einwohner-Stadt in Feierstimmung. Die Leverkusener Anhänger empfingen den Mannschaftsbus ihres Teams an der mit 30.210 Zuschauern natürlich ausverkauften Bayarena mit Böllern, Silvesterraketen und lauten Gesängen. Anwohner hatten Stehtische vor ihre Häuser gestellt, aus Boxen schallte laute Partymusik. Auch in den Kneipen und an den Kiosken dominierten die Farben Rot und Schwarz, überall waren Fahnen und roter Rauch zu sehen. Das Straßenschild der Bismarckstraße vor der Arena war überklebt worden – der Weg hieß am Sonntag kurzerhand „Xabi-Alonso-Allee“.