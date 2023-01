Bundesliga : Leverkusen-Coach Alonso: Wirtz „braucht Wettbewerbsrhythmus“

Leverkusen Xabi Alonso schwärmt von Florian Wirtz und beschreibt ihn auch durch einen Vergleich mit Lionel Messi. Und der Spanier redet in einem Interview über sich und seinen Trainer-Werdegang.

In einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ sagte der 41 Jahre alte spanische Coach des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen zwar, dass er kein Feldwebel sei, „der mit eiserner Faust die Kabine regiert“. Einen Schurken zu mimen, passe auch nicht zu ihm, betonte Alonso. „Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal laut werden kann, wenn es sein muss. Man muss imstande sein, eine andere Musik aufzulegen.“

Alonso übernahm die Werkself im vergangenen Oktober. Eingestiegen war der hochdekorierte Ex-Profi ins Trainergeschäft in der Jugendabteilung von Real Madrid. Von dort ging es zur zweiten Mannschaft von Real Sociedad in seiner Heimat San Sebastián. „Ich hatte Ruhe und Freiheit, mich selbst als Trainer kennenzulernen und auszuprobieren. Ich konnte Irrtümer begehen und erfahren, womit ich mich wohlfühle. Man muss eine gute Selbstkenntnis haben, um authentisch zu sein“, erklärte Alonso.

Er habe dort auch manchmal im Training mitgespielt, „um zu sehen: Wie stellt sich auf dem Spielfeld dar, was ich mir von draußen ausgedacht hatte? Sind die Ideen, die ich habe, in der Praxis gut? Oder nur in der Theorie?“ Vom Ideal zur Praxis sei der Weg oft sehr weit.