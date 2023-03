Europa League : Leverkusen Favorit? Tschertschessow gibt Stöger recht

Leverkusen Stanislaw Tschertschessow spricht perfekt Deutsch und hat in Deutschland gespielt. Doch in seinem 20. Trainerjahr spielt er nun zum ersten Mal gegen einen deutschen Verein.

Seit letztem Jahr „viel verändert“

Tschertschessow hatte von 1993 bis 1995 für Dynamo Dresden in der Bundesliga im Tor gestanden und gab die Pressekonferenz am Vorabend des Hinspiels (Donnerstag, 18.45 Uhr/RTL+) in Leverkusen auf Deutsch. Stöger hatte mit dem ungarischen Meister im Vorjahr bereits gegen Bayer gespielt und nach einem 1:2 in der BayArena zu Hause mit 1:0 gewonnen.