Supercup-Duell Leverkusen ist bereit für den nächsten Titel

Natürlich ist die abgelaufene Saison für Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro eine ganz besondere gewesen. Immerhin hat das Team von Cheftrainer Xabi Alonso das Double aus erster Meisterschaft der Vereinsgeschichte und DFB-Pokalsieg geholt. Was dazu führte, dass Carro die Spielzeit in ganz besonderer Erinnerung behalten will. Deswegen hat sich der Spanier die Meisterschale und den DFB-Pokal nachbauen lassen, wie der 60-Jährige jüngst berichtete. „Die Replik der Schale steht schon bei mir zu Hause in Madrid, der Anblick macht mich stolz und treibt mich weiter an“, erklärte er.