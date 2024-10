1:0-Erfolg über Mailand Leverkusen mit perfektem Start in die Champions League

An den letzten Gegner aus Italien hat Bayer 04 Leverkusen überhaupt keine guten Erinnerungen. Schließlich brachte Atalanta Bergamo der Werkself in der vergangenen Erfolgssaison mit dem Double aus deutscher Meisterschaft und Pokalsieg die einzige Pflichtspielniederlage bei. Und eine ganz schmerzhafte dazu. Verhinderte die 0:3-Pleite im Finale der Europa League in Dublin doch das „kleine“ Triple. Gut vier Monate später stand das nächste Duell mit einer italienischen Mannschaft auf dem Bayer-Programm - und auch wenn die Bedeutung nicht ganz so groß war, Cheftrainer Xabi Alonso erwartete vor dem ersten Heimspiel in der Champions League gegen den AC Mailand erneut ein schweres Spiel. „Sie haben große Spielintelligenz“, hatte der 42-jährige Spanier vor der Begegnung geschwärmt. Und sein Abwehrchef Jonathan Tah hatte zu Protokoll gegeben, dass „es nie einfach gegen italienische Clubs“ sei, denn sie hätten „einen besonderen Spielstil“, anders als man ihn aus der Bundesliga gewohnt sei: „Sie sind sehr taktisch und verteidigen sehr gut – da wird viel Geduld von uns gefragt sein“, sagte er.