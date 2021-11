Europa League : Leverkusen vorzeitig Gruppensieger und im Achtelfinale

Leverkusen Bayer Leverkusen hat sich den Gruppensieg in der Europa League gesichert und steht direkt im Achtelfinale. Die Werkself bezwang Celtic Glasgow und ist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Durch das 3:2 (1:1) gegen Celtic Glasgow sicherte sich Bayer schon vor dem letzten Gruppenspiel das Weiterkommen und den Sieg in der Gruppe G und vermeidet damit die beiden Spiele in der K.o.-Zwischenrunde. Nach dem nicht unbedeutenden Abschluss bei Ferencvaros Budapest am 9. Dezember greift Bayer nun erst am 10. März wieder ins Geschehen ein. Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund muss zum Beispiel schon eine Runde vorher ran.