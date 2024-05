Europa-League-Finale einen Schritt näher Leverkusens Andrich bewältigt sein Rom-Trauma

Der Bayer-Jahrgang 2024 ist aber einen Schritt weiter und wird auch für das Rückspiel Lösungen für alle aufkommenden Probleme parat haben. Die Leistung aus dem Hinspiel hat gezeigt, dass die Leverkusener in ihrem Reifeprozess weit vorangeschritten sind und die Serie von nun 47 ungeschlagenen Pflichtspielen ihnen ein unerschütterliches Gefühl von Klasse und Stärke verleiht. Robert Andrich gab am Donnerstag im Olimpico ein gutes Beispiel für die fortschreitende Entwicklung an. Den Moment nach dem 2:0 nutzte er zu einem provokanten Torjubel, in dem er Kusshände an das römische Publikum verteilte. Das hatte eine Rudelbildung auf dem Platz und Gelbe Karten für Andrich und Leonardo Spinazzola zur Folge: „Ich habe versucht eine Atmosphäre zu schaffen, in der auch die gegnerischen Spieler merken, dass es heute nicht so gut läuft.“