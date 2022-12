Weltfußballer : Lewandowski sicher: Messi gewinnt Ballon d'Or

Berlin Lewandowski geht davon aus, dass Messi erneut bei der Ehrung zum weltbesten Fußballer vorne liegen wird. Er selbst ist sauer wegen seiner Sperre in der spanischen Liga.

„Natürlich. Es gibt vielleicht einen weiteren Spieler, der für denselben Verein spielt, aber es gibt nur eine Weltmeisterschaft, die darüber entscheidet, wer ihn in dieser Saison gewinnen wird“, sagte der Angreifer des FC Barcelona im Interview der spanischen Sportzeitung „Mundo Deportivo“ und ergänzte: „Leo ist jetzt sicher an der Spitze, weil er alles erreicht hat, was ihm alles bedeutet.“

Der 34-jährige Lewandowski, der 2020 und 2021 vor Messi vom Weltverband FIFA zum Weltfußballer des Jahres gekürt worden war, lässt eine weitere Teilnahme für Polen im Falle einer Qualifikation für die WM 2026 offen. „Es kommt nicht auf meine Physis an, sondern auf die Aspekte, die den Fußball umgeben. Ich weiß, dass ich bereit sein werde, wenn ich dabei sein will, aber es ist noch zu früh“, sagte der mehrfache Bundesliga-Torschützenkönig. „Jetzt konzentriere ich mich erst mal auf die nächste Europameisterschaft.“ Die EM findet 2024 in Deutschland statt. In Katar war Polen im Achtelfinale gegen Frankreich ausgeschieden.