Königsklasse Lichtblick Champions League: BVB hofft auf Viertelfinale

Das Wiedersehen mit Bosz erhöht den Reiz der Partie zusätzlich. Der ehemalige Rostocker Bundesliga-Profi hat sich seit seinem Aus in Dortmund im Dezember 2017 nach nur einem knappen halben Jahr als Trainer bei Leverkusen (2019 bis 2021) und Olympique Lyon (2021 bis 2022) versucht. Doch so erfolgreich wie in Eindhoven war der Freund des offensiven Hurra-Fußballs dort nicht. „Das ist die beste Mannschaft, mit der ich je gearbeitet habe. Und ich mache das schon ein paar Jahre“, schwärmte Bosz. Von übermäßiger Vorfreude auf ein Duell mit seinem ehemaligen Club war wenig zu spüren: „Ich war ja nicht so lange in Dortmund. Ich respektiere den Verein, will ihn aber schlagen.“