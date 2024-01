Premier League Liverpool veröffentlicht Doku zum Abschied von Klopp

„Da dies meine letzte Saison ist, dachte ich, wir sollten den Zuschauern die seltene Gelegenheit bieten, einen Einblick in das zu bekommen, was diesen Verein so besonders macht“, sagte Klopp einer Mitteilung zufolge. Die Fans könnten „sehen, was ich jeden Tag in diesem großartigen Club erlebe und diese erstaunlichen Menschen besser verstehen“. Aktuell hat Liverpool noch Chancen auf vier Titel in dieser Saison.