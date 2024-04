Premier League Liverpool zurück an der Tabellenspitze - 3:1 gegen Sheffield

Die Gäste aus Sheffield hatten schon in der ersten Spielminute ein Ausrufezeichen gesetzt und nur knapp die Blitzführung verpasst. Liverpool-Keeper Caoimhín Kelleher konnte einen Schuss des frei stehenden James McAtee gerade noch mit dem Fuß parieren. Danach übernahm die Klopp-Elf zunehmend die Kontrolle über das Spiel, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt und traf auch das Aluminium. So musste Liverpool lange zittern, bis Gakpo sein Team schließlich per Kopf erlöste.