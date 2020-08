Neubeginn unter Corona-Regeln : Löw-Elf startet in Nations League

Stuttgart Spanien und Schweiz heißen die sportlich interessanten ersten Gegner der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League. Nach mehr als neun Monaten ohne Länderspiel bestimmt für Bundestrainer Joachim Löw aber vor allem die Corona-Lage die Vorbereitung auf den Neustart.

Der Bundestrainer versammelt an diesem Montag seinen 22 Spieler umfassenden Kader im Waldhotel in Stuttgart. „Sie können sich alle vorstellen, dass wir uns unglaublich freuen, dass auch wir wieder eingreifen können“, sagte Löw.

Nach den obligatorischen Corona-Tests startet der DFB-Chefcoach mit dem ersten Training noch am frühen Montagabend die Vorbereitung auf die Partien in der Nations League. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart zum Aufeinandertreffen mit Ex-Weltmeister Spanien. Drei Tage später steht die erste Auswärtspartie in Basel gegen die Schweiz an. Bei beiden Spielen sind Zuschauer nicht zugelassen.