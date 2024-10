Schwere Knie-Verletzung Madrid muss monatelang auf verletzten Carvajal verzichten

Der Außenbahnspieler hatte sich in der Schlussphase des 2:0 (1:0) der Königlichen am Samstagabend im Topspiel der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen den Tabellendritten FC Villarreal verletzt. Sein Trainer Carlo Ancelotti hatte unmittelbar im Anschluss schon eine „sehr schwere Knieverletzung“ befürchtet. Das sei etwas, das „wegen des Kalenders“ sehr oft passiere und das einen „sehr wichtigen“ Spieler in seinem Kader getroffen habe, sagte der Italiener wahrscheinlich bezogen auf die Vielzahl von Spielen für den Spitzenclub.