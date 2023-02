20. Spieltag : Mainz 05 feiert Heimsieg gegen Augsburg

Mainz Gute Laune beim FSV Mainz 05: Der Club aus der Fastnachts-Hochburg siegt mit 3:1 gegen den FC Augsburg und sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Der FSV Mainz 05 hat sich mit dem 3:1 (2:1) gegen den FC Augsburg in Fastnachtsstimmung gebracht. Mit dem dritten Heimsieg in dieser Bundesliga-Saison vergrößerten die Rheinhessen den Abstand auf die Abstiegsplätze.

Jae-sung Lee (21./52. Minute) und Karim Onisiwo (24.) trafen in der letzten Heimpartie vor dem Rosenmontag vor 22.200 Zuschauern. Den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 für Augsburg erzielte Ermedin Demirovic (28.) per Handelfmeter. Die Schwaben blieben im fünften Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg und müssen den Blick gen Tabellenende richten.