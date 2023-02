Bundesliga : Mainz-Trainer Svensson lässt Torwartfrage offen

Mainz-Torwart Finn Dahmen feiert mit den Fans den 3:2-Auswärtssieg in Leverkusen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mainz Vor dem Bundesligaduell des FSV Mainz 05 mit Bayern-Bezwinger Borussia Mönchengladbach hat Trainer Bo Svensson die Torwartfrage offen gelassen.

„Wir werden sehen, wer spielt. Aber es ist eng. Beide sind auf einem guten Niveau“, sagte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer. Ob wie zuletzt Finn Dahmen in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zwischen den Pfosten steht oder der nach seiner Rückenverletzung zurückgekehrte Stammtorwart Robin Zentner, will Svensson kurzfristig entscheiden.