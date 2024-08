DFB-Pokal Mainz wendet Pokal-Überraschung spät ab: 3:1 gegen Wiesbaden

In der Anfangsphase bestimmten die Mainzer vor 12.500 Zuschauern in der Brita-Arena das Spiel. Schon nach wenigen Sekunden gab Offensivmann Armindo Sieb den ersten Schuss ab, der das Wiesbadener Tor jedoch deutlich verfehlte. Wenige Minuten später scheiterte der japanische Neuzugang Kaishu Sano aus sieben Metern an Wehens herauskommenden Keeper Florian Stritzel (7.).