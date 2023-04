Premier League Man City schlägt Arsenal - Liverpool siegt bei West Ham

Spitzenreiter Arsenal (75 Punkte) hat nach der Niederlage zwar immer noch zwei Punkte Vorsprung auf den Zweiten City (73). Aber die nun seit vier Spielen sieglosen Londoner haben es fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr selbst in der Hand, weil die Cityzens zwei Partien weniger absolviert haben und schon mit einem Sieg oder zwei Remis in den Nachholspielen in der Tabelle vorbeiziehen könnten.