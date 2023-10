Fußball-Nationalmannschaft „Man merkt den Tatendrang“: Nagelsmann weckt neue Power

Am Vormittag (Ortszeit) ging es im intensiven Übungsmodus gleich weiter, mit einer Einheit, die zuvor auf dem veröffentlichten Ablaufplan gar nicht notiert war. In zwei Gruppen trainierten die Nationalspieler auf Plätzen der New England Patriots aus der NFL und des Major-League-Soccer-Teams von New England Revolution, wie der DFB mitteilte. Kai Havertz war da gerade in Amerika gelandet. Wie vereinbart reiste der 24 Jahre alte Arsenal-Profi nach seiner Zahn-Operation später an. Der 26-Mann-Kader von Nagelsmann ist damit komplett.