Premier League : Man-United-Star Ronaldo verweigerte Einwechslung

Manchester Bank statt Strafraum: Cristiano Ronaldo ist mit seiner Situation bei Manchester United mehr als unzufrieden. Hat der Superstar nach einem Eklat nun auch den Rückhalt im Team verloren?

Der 37 Jahre alte Stürmer wurde in der Folge für das kommende Premier-League-Spiel aus dem Kader des Traditionsclubs gestrichen. Ronaldo hatte am Mittwochabend den Innenraum des Old Trafford ohne Erlaubnis des Trainers verlassen, als das Spiel (2:0) noch lief.