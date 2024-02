Champions League Manchester City besiegt Kopenhagen im Achtelfinal-Hinspiel

Bereits nach zehn Minuten brachte Kevin De Bruyne die Gäste in Führung. Fast aus dem Nichts erzielte Magnus Mattson in der 34. Minute nach einem Abpraller von Torhüter Ederson den Ausgleich für das Team von Trainer Jacob Neestrup. Doch in der Nachspielzeit (45.+1) der ersten Hälfte sorgte Bernardo Silva dann für die erneute Führung der Mannschaft von Pep Guardiola.