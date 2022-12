League Cup : Manchester United im Liga-Pokal-Viertelfinale

Manchester Manchester United hat das erste Spiel nach der Trennung von Cristiano Ronaldo gewonnen und steht im Viertelfinale des englischen League Cups.

Im vorletzten Achtelfinale gewann das Team von Trainer Erik ten Hag am Mittwoch gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC Burnley mit 2:0 (1:0). Der Däne Christian Eriksen (27.) und Marcus Rashford (57.) erzielten die Tore in Old Trafford. Neben Eriksen und Rashford standen mit Casemiro und Bruno Fernandes weitere WM-Teilnehmer in der United-Startelf. Die WM-Finalisten Lisandro Martinez (Argentinien) und Raphael Varane (Frankreich) fehlten.