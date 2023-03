Champions League : Mané: „Sehe keine Mannschaft, die größer als Bayern ist“

Sadio Mané von München in Aktion. Foto: Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

München Sadio Mané will schon beim Champions-League-Rückspiel gegen Paris in einer Woche wieder zu den Leistungsträgern gehören und traut dem FC Bayern München in dieser Saison noch viel zu.

„Ich hoffe, dass ich schnell Minuten sammeln kann und Richtung Rückspiel gegen PSG wieder zu alter Form komme“, sagte der 30 Jahre alte Nationalspieler Senegals der „Sport Bild“ in einem Interview. Mané hatte sich vor der WM in Katar am Fuß verletzt und beim 3:0 gegen Union Berlin am Sonntag sein Comeback gegeben.

Der deutsche Rekordmeister spielt das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 8. März, davor treffen die Bayern in der Fußball-Bundesliga am Samstag auf den VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky). Das Hinspiel in Paris gewann der FCB 1:0. „Unsere aktuelle Mannschaft hat bewiesen, wozu sie fähig ist. Wenn Sie mich fragen, ob wir mit allen Mannschaften mithalten können: Auf jeden Fall, ich sehe keine Mannschaft, die größer als Bayern ist oder unschlagbar wäre“, sagte Mané.

