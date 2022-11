Bundesliga : Manga-Abschied von Eintracht Frankfurt perfekt

Frankfurt/Main Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt und der langjährige Kaderplaner Ben Manga haben sich auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt.

Der bis zum Sommer 2026 gültige Vertrag des 48-Jährigen wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst, hieß es in einer Clubmitteilung. Manga habe in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen mit dem Vorstand den Wunsch hinterlegt, den Club zu verlassen. „Aufgrund der Verdienste Mangas in den letzten Jahren wurde diesem Anliegen entsprochen.“