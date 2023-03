Debüt in der Nationalmannschaft Wolf ist der Aufsteiger mit langem Anlauf im DFB-Team

Als Temposünder lässt er sich, wenn man so will, auch bei seiner hauptamtlichen Arbeit als Fußballer einstufen. Denn seine rechte Außenbahn benutzt er gerne mal als Schnellstraße, die ihn in dieser Saison unter Umgehung des Kreisverkehrs in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft führte. Bei seinem Debüt am Samstagabend gegen Peru offenbarte er gleich mal all seine Vorzüge, die er auf seiner Position für sich zu nutzen weiß. Beim 2:0 gegen die Südamerikaner in Mainz zum als Neustart proklamierten Jahresauftakt nach dem WM-Desaster in Katar deutete er deutlich an, dass die Position des Rechtsverteidigers im DFB-Team nicht nur von Notlösungen notdürftig zusammengehalten werden muss. In Katar etwa hatte es Hansi Flick ja versucht in kläglichen drei Spielen mit gleich vier verschiedenen Rechtsverteidigern, inklusive des Mittelfeldspielers Joshua Kimmich.