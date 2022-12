Nationalmannschaft : Martin Kind und Fanbündnis kritisieren DFB-Beraterkreis

Martin Kind hat Kritik am DFB-Beraterkreis geäußert. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hannover Martin Kind begrüßt die Idee eines externen Beraterkreises für die sportliche Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Er und das Fanbündnis „Unsere Kurve“ kritisieren aber die Besetzung.

„Das Expertengremium ist vom Grundsatz zu begrüßen. Die Zeit bis zur EM ist aber eigentlich viel zu kurz, um Strukturdebatten zu führen“, sagte der 78 Jahre alte Mehrheitsgesellschafter von Hannover 96 der Deutschen Presse-Agentur. Nun gehe es vordergründig darum, sich sportlich auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorzubereiten.

Kind spricht von „Gesamtentfremdung“

Nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase bei der WM in Katar hat ein externer DFB-Beraterkreis - unter anderem besetzt mit Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer - am Donnerstag die Arbeit aufgenommen und unter anderem über Pläne gesprochen, wie die EM im eigenen Land wieder erfolgreich gestaltet werden kann.