Bundesliga : Matarazzo wird Breitenreiters Nachfolger in Hoffenheim

Matarazzo wird Breitenreiters Nachfolger in Hoffenheim

Sinsheim Zwei Tage nach der offiziellen Trennung von André Breitenreiter hat die TSG 1899 Hoffenheim Pellegrino „Rino“ Matarazzo als Trainer vorgestellt. Viel Zeit hat er nicht.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Trainer Pellegrino Matarazzo als Nachfolger für André Breitenreiter verpflichtet und will mit dem 45-Jährigen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga bestehen. Der frühere Chefcoach des VfB Stuttgart bekommt bei den schwer in der Krise steckenden Kraichgauern einen Vertrag bis 30. Juni 2025, wie die TSG mitteilte.

Am Montag hatten die Hoffenheimer die Trennung von Breitenreiter verkündet. Er war beim 2:5 beim VfL Bochum im zehnten Pflichtspiel in Serie sieglos geblieben und musste nach etwas mehr als einem halben Jahr Amtszeit wieder gehen.

„Rino kennt nicht nur unseren Club, sondern auch einen Großteil der Mannschaft aus eigener Erfahrung. Umgekehrt kennen wir auch ihn und sind deshalb davon überzeugt, dass er der richtige Mann auf der Cheftrainer-Position ist“, sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung des Tabellen-14. „Er kann mit Druck umgehen und weiß, was in dieser Lage gefordert ist.“