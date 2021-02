Kölner Neuzugang : Max Meyer: Rückkehr nach Schalke war kein Thema

Köln Ex-Nationalspieler Max Meyer hat für die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga Angebote aus dem Ausland ausgeschlagen, ein Comeback beim FC Schalke 04 stand aber nie zur Debatte.

Seine Zeit in England bereut Meyer nicht. „Es gab Höhen, es gab auch Tiefen“, sagte er: „Es war eine lehrreiche und schöne Zeit, auch wenn es am Ende nicht mehr ganz so gut war.“ Nach seinem Kurz-Debüt mit Einwechslung in der 90. Minute am Sonntag gegen Bielefeld (3:1) freut sich Meyer auch auf das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch bei Zweitligist Jahn Regensburg. „In England legt man nicht ganz so viel Wert auf den Pokal“, sagte der viermalige Nationalspieler: „Deshalb habe ich den DFB-Pokal sehr vermisst.“