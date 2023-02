Champions League : Mbappé für Rückspiel gegen Bayern optimistisch

Paris Trotz der Niederlage gegen den FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gibt sich Stürmerstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain für das Rückspiel selbstbewusst.

„Wir haben Vorteile, wir sind in der Lage, ihnen Probleme zu bereiten“, sagte der französische Fußball-Nationalspieler nach dem 0:1 in Paris dem Sender Canal+. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.