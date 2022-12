Frankreichs Superstar : Mbappé kämpft mit WM-Frust: „Wird man nie verdauen“

Paris Kylian Mbappé ist zurück - und trifft wieder vom Punkt. Das verlorene WM-Finale gegen Argentinien kann der französische Superstar aber noch nicht verarbeiten. Neymar leistet sich eine Peinlichkeit.

WM-Torschützenkönig Mbappé riss sich nach seinem Strafstoß in der 6. Minute der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Racing Straßburg das Trikot vom Körper und wirbelte es über seinem Kopf. Mbappé legte vor den begeisterten PSG-Fans im Pariser Prinzenpark noch ein Tänzchen mit seinen Teamkollegen Sergio Ramos und Achraf Hakimi hin. Dann kassierte der 24-Jährige beim 2:1 (1:0) in der Ligue 1 für seinen Mini-Strip eine Gelbe Karte und kehrte später in den Katakomben mit seinen Gedanken nach Katar zurück.