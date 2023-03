Champions League : Mbappé rühmt FC Bayern: Sind für den Titelgewinn geschaffen

München Irrwitzige Ausgaben und viele Superstars erfüllen PSG einmal mehr nicht den europäischen Titeltraum. Das frühe Aus in München sorgt für Frust - und für Zukunftsfragen. Vor allem bei Mbappé und Messi.

Weltfußballer Lionel Messi schlurfte missmutig und wortlos aus der Münchner Arena, Kylian Mbappé stimmte nach dem nächsten Frusterlebnis mit Paris Saint-Germain alarmierende Worte an. „Wir werden uns selbst infrage stellen“, kündigte der 24-Jährige nach dem 0:2 der Franzosen im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern an.

Champions-League-Triumph bleibt wieder aus

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, kein eigenes Tor - noch klarer als im Vorjahr war für das mit Wahnsinnssummen aus Katar finanzierte Ensemble im Achtelfinale der Champions League Schluss. „Ein weiteres europäisches Fiasko für Paris“, schrieb „Le Figaro“ und drückte damit das aus, was auch die Geldgeber in Katar gedacht haben dürften. Nach der imageträchtigen WM-Party im Emirat müssen die dort beheimateten Investoren weiter auf den so sehnsüchtig angestrebten Triumph in der Königsklasse warten. Seit der Übernahme durch die „Qatar Sports Investments“ im Jahr 2011 wird Europas Gipfel Jahr für Jahr verpasst. 2020 hatte Paris das bislang einzige Champions-League-Finale gegen den FC Bayern verloren.