Bundesliga Medien: FC Bayern holt Zaragoza schon jetzt

Wie das Portal „Sportbuzzer“ und der TV-Sender Sky berichten, soll der Transfer des 22 Jahre alten Flügelspielers heute und damit am letzten Tag des Winter-Transferfensters über die Bühne gehen. Zaragoza soll demnach am Morgen in München ankommen. Läuft alles nach Plan, könnte er schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters stehen.