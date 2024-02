2. Liga Medien: Funkel Nachfolger von Trainer Grammozis beim FCK

Zumal Kaiserslautern für den Routinier eine Herzenssache sein dürfte: In seiner aktiven Zeit bestritt er 89 Pflichtspiele für den FCK. Mit weit über 1000 Bundesliga- und Zweitligaspielen als Trainer und Spieler und elf Trainerstationen (in Köln zweimal) kennt Funkel das Geschäft so gut wie kaum ein anderer.