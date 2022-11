Premier League : Medien: Hasenhüttl vor Aus bei Southampton

Trainer Ralph Hasenhüttl soll in Southampton kurz vor dem Rauswurf stehen. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Southampton Der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl steht Medienberichten zufolge beim FC Southampton vor dem Aus. Allerdings ist noch unklar, wann der Rauswurf vollzogen werden soll.

Wie das Portal „The Athletic“ und die Boulevard-Zeitung „The Sun“ berichteten, soll die Trennung entweder noch vor dem kommenden Meisterschaftsspiel beim FC Liverpool mit dem deutschen Coach Jürgen Klopp erfolgen oder während der WM-Pause. Die 1:4-Pleite zuletzt daheim gegen Newcastle United mit Pfiffen von den eigenen Fans hat die Club-Führung demnach zusätzlich unter Handlungsdruck gesetzt. In der Premier League belegt Southampton den 18. Platz und ist damit auf einem Abstiegsplatz.

„Wir sind unter der Linie und im Moment in einer sehr schweren Situation“, sagte der 55 Jahre alte Österreicher nach der Niederlage. In 14 Spielen erzielte seine Mannschaft in der Meisterschaft bisher nur drei Siege, ebenso viele Partien endeten remis, acht gingen verloren.