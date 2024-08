Umfrage Mehr Spannung im Titelkampf: München nicht mehr Topfavorit

Nachlassender Glaube an den Rekordmeister, wachsender Respekt vor dem Titelverteidiger - der FC Bayern geht nicht mehr als alleiniger Favorit in die neue Saison. Anders als in den Vorjahren mit eindeutigeren Prognosen zugunsten der Münchner erwarten die meisten Bundesligisten einen offenen Titelkampf. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur dpa in der Beletage des deutschen Fußballs.