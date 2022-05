Premier League : Meisterschaft verpasst: Liverpool beendet Saison als Zweiter

Manchester Der FC Liverpool gewinnt am letzten Spieltag und hat den Titel vor Augen. Doch Titelverteidiger Manchester City kommt dank des überragenden Ilkay Gündogan nach Rückstand zurück.

An der legendären Anfield Road schmetterten die Fans des FC Liverpool ihr „You'll Never Walk Alone“ für den enttäuschten Jürgen Klopp und dessen Vizemeister.

Gut 50 Kilometer entfernt verwandelten die Anhänger von Manchester City ihre Arena in ein himmelblaues Partyzentrum - mit Nationalspieler Ilkay Gündogan mittendrin. In einem dramatischen Premier-League-Finale am Sonntag sicherte sich City erneut den Titel, Klopps Liverpool beendete die Saison als Zweiter.

Früher Rückstand für Liverpool

Liverpool dreht in der zweiten Hälfte das Spiel

Bis zum Schluss ein enges Titelrennen

Der ehemalige BVB-Trainer Klopp hatte 2020 mit Liverpool die erste Meisterschaft seit 30 Jahren gewonnen. Sein Team holte in diesem Jahr bereits den Ligapokal und den FA Cup, womit der 54-Jährige nun jeden Titel in England gewonnen hat. Zudem könnte Liverpool in einer Woche zum zweiten Mal nach 2019 die Champions League gewinnen. Im Finale von Paris geht es am Samstag gegen Real Madrid.