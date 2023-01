FC Chelsea : Melanie Leupolz nach Babypause wieder im Training

London Nationalspielerin Melanie Leupolz ist nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder ins Training beim FC Chelsea zurückgekehrt.

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin zeigte sich nach ihrer ersten Einheit in einem Video des englischen Meisters im Trainingslagers in Spanien am Rande des Fußballplatzes. „Ich war wirklich aufgeregt, ein bisschen nervös“, sagte Leupolz. „Es ist wie die erste Trainingseinheit mit Chelsea überhaupt, weil es eine so lange Zeit war. Aber es war einfach schön, ich hatte viel Spaß und freue mich auf morgen.“