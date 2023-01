Nach WM-Titel : Messi dankt an Silvester Familie, Freunden und Fans

Rosario Nach einem erfolgreichen Jahr mit dem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat der argentinische Superstar Lionel Messi seiner Familie und seinen Freunden für die Unterstützung gedankt.

Weiter dankte Messi seinen zahlreichen Fans in der ganzen Welt. „Ich denke auch an all die Menschen, die mir folgen und mich unterstützen“, schrieb der Offensivstar von Paris Saint-Germain. „Es ist unglaublich, diesen Weg mit euch allen teilen zu können. Es wäre unmöglich, so weit zu kommen, ohne die Ermutigung, die ich von all den Menschen in meinem Land, in Paris, Barcelona und so vielen anderen Städten und Ländern erhalten habe, von denen ich so viel Zuneigung erfahren habe.“