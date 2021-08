Ligue 1 : Messi feiert Debüt bei Sieg von Paris Saint-Germain

Reims Fußball-Superstar Lionel Messi hat sein Debüt bei Paris Saint-Germain gefeiert.

Der 34-jährige Argentinier wurde im Liga-Spiel bei Stade Reims in der 66. Minute für den Brasilianer Neymar eingewechselt. Für den sechsmaligen Weltfußballer und vierfachen Champions-League-Sieger ist PSG erst der zweite Club in seiner Profi-Laufbahn. Zuvor hatte Messi nur für den FC Barcelona gespielt, von dem er am 10. August nach 21 Jahren nach Paris gewechselt war.