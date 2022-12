Fußball : Michael O'Neill wieder Nationaltrainer von Nordirland

Belfast Michael O'Neill ist zum zweiten Mal Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Nordirland. Wie der nordirische Fußballverband (IFA) bekannt gab, unterschrieb O'Neill einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre.

Für den 53-Jährigen ist es die zweite Amtszeit bei der IFA. Bereits von Dezember 2011 bis April 2020 hatte er Nordirland erfolgreich trainiert. Er führte das Team 2016 zur EM-Endrunde, und beim Turnier in Frankreich erreichten die Nordiren das Achtelfinale. Die WM 2018 in Russland verpasste O'Neill mit seiner Mannschaft nur knapp, als Nordirland in den Playoffs gegen die Schweiz verlor.