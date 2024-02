Mittelrheinliga Knapper Sieg für Siegburg, deutliche Niederlage für Hennef

SV Eintracht Hohkeppel - FC Hennef 4:1 (4:0): Bereits in der Anfangsphase traf Hohkeppels Cenk Durgun das Lattenkreuz (3.). In der Folge musste FCH-Torsteher Justin Strauch zweimal glänzend klären, um sein Team vor einem frühen Rückstand zu bewahren (7./9.). Erst in der Folge bekam Hennef mehr Zugriff auf das Spiel. Doch erneut Durgun mit einem Schuss in den Winkel (28.) markierte die Führung der Platzherren. Die Eintracht legte nur zwei Minuten durch Narciso Lubaca nach (30.). Ein weiterer Doppelschlag durch Lubaca und Ardit Mimini (39./45., Strafstoß) schickte die Gäste-Elf mit einem 0:4 in die Kabine.