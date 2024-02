Mittelrheinliga FC Hennef will dem Favorit trotzen

Einige Tugenden müssen allerdings noch in den Köpfen der Spieler. „In spielerischer Hinsicht machen wir es gut, doch wir müssen das aggressive und gallige Verhalten in den Trainingsleistungen auch in die Spielen mitnehmen“, fordert er. Bis auf einige Langzeitverletzten wie Aaron Andreasson, Max Blönigen oder auch Tobias Berger, kann der Coach auf einen topfitten Kader zurückgreifen. „Ich habe im Augenblick die Qual der Wahl“, freut sich Özyurt. Somit könnte am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) auch Volkan Ballicalioglu sein Debüt geben, nachdem eine Vertragsklausel ihn gegen seinen ehemaligen Club, den Bonner SC, ausbremste.