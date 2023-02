Fußball : Miura wechselt mit 55 von Japan nach Portugal

Oliveira de Azeméis Die japanische Fußball-Legende Kazuyoshi Miura ist im Alter von 55 Jahren aus der Heimat auf Leihbasis zum portugiesischen Zweitligisten UD Oliveirense gewechselt.

„King Kazu“, wie Miura in Japan auch genannt wird, begann seine Profi-Karriere mit 15 Jahren in Brasilien. In den vier Jahrzehnten seither spielte der als ältester Fußballprofi der Welt geltende Miura auch in Italien, Kroatien und Australien. Als einer der erfolgreichsten Nationalspieler Japans erzielte er in 89 Länderspielen 55 Tore.