Testspiel gegen Oman : Moukoko feiert DFB-Debüt: Hinter Seeler auf Platz vier

Maskat Youssoufa Moukoko schiebt sich mit seinem Debüt gegen den Oman im Altersranking der Nationalmannschaft zwischen Uwe Seeler und Jamal Musiala auf Platz vier. Ein WM-Rekord könnte in einer Woche folgen.

Vier Tage vor seinem 18. Geburtstag hat Youssoufa Moukoko sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Bundestrainer Hansi Flick bot den Stürmer von Borussia Dortmundim letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen den Oman auf. Moukoko ist damit der viertjüngste Nationalspieler in der DFB-Geschichte.

Kommt Moukoko auch in Katar zum Einsatz, wird er zum jüngsten deutschen Fußballer, der je bei einer WM gespielt hat. In der Bundesliga hatte der Angreifer den Altersrekord mit seinem Debüt für den BVB am 21. November 2020 beim 5:2 gegen Hertha BSC einen Tag nach seinem 16. Geburtstag aufgestellt.