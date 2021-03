Nationalmannschaft : Müller „Lust, nach Titeln zu jagen“ - Löw entscheidet im Mai

München Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Umgang mit den viel diskutierten Personalien Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng bekräftigt. Bayern-Angreifer Müller gab ein klares Statement ab.

Bayern-Profi Thomas Müller ist bereit für ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

„Ich habe auf jeden Fall Lust, im Sommer nach Titeln zu jagen. Was dann am Ende passiert, das werden wir sehen. Ob im Champions-League-Finale, das ganz klar unser Ziel ist, terminlich für mich Schluss ist oder nicht, das schauen wir dann“, sagte der Angreifer des deutschen Meisters FC Bayern München nach dem 4:2-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund dem TV-Sender Sky.

Das Champions-League-Finale soll am 29. Mai in Istanbul stattfinden, die Europameisterschaft am 11. Juni eröffnet werden. Die Lust sei „groß, mit den Jungs dieser Generation da auch mitzumachen“, sagte der 31-Jährige über eine mögliche EM-Teilnahme. Auf die Frage des Rekord-Nationalspielers und heutigen Sky-Experten Lothar Matthäus, ob er bereit sei für die Nationalmannschaft, sagte Müller: „Ja, das habt ihr ja schon gewusst, jetzt können wir es drucken.“