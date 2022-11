FC Bayern München : Müller pausiert weiter - Kein Bayern-Spiel mehr vor WM

München Thomas Müller muss die Fußball-WM ohne ein weiteres Pflichtspiel angehen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant die letzten beiden Münchner Spiele des Jahres gegen Werder Bremen und den FC Schalke 04 ohne den Weltmeister von 2014.

„Die Chance einer Verletzung ist schon da, wenn er jetzt zu früh einsteigt. Da wir alle fit haben, müssen wir es nicht riskieren. Das ist, glaube ich, auch in seinem Sinne“, sagte Nagelsmann vor dem Werder-Heimspiel am Dienstag (20.30 Uhr/Sky).

Plan: Zur WM fit

Der 33 Jahre alte Müller war zuletzt von Problemen an Rücken, Hüfte und Adduktoren gestoppt worden. Zur WM, die vom 20. November bis zum 18. Dezember stattfindet, will der 118-malige Nationalspieler aber fit sein.

Bundestrainer Hansi Flick nominiert am Donnerstag seinen WM-Kader. Als einzige Testmöglichkeit in einem Spiel bleibt Müller bei einem Schalke-Verzicht dann ein Länderspiel gegen die Nationalmannschaft Omans am 16. November. Am 17. November bezieht das deutsche Team dann sein Quartier in Katar.